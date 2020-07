Politie en justitie kraken chatdienst gebruikt door criminelen: miljoenen berichten live meegelezen

Toch bleef een aantal van deze chatdiensten in trek, waaronder dus EncroChat. In 2017 startte in Frankrijk een groot strafrechtelijk tegen EncroChat, nadat het opviel dat de crypto-telefoons regelmatig werden gevonden in politieacties tegen georganiseerde misdaadgroepen. De Franse justitie kwam er achter dat het bedrijf werkte vanaf servers in Frankrijk. De Fransen slaagden er in om technische apparatuur in te brengen, waardoor de encryptietechniek kon worden omzeild, en de correspondentie kon worden bekeken. Omdat EncroChat internationaal wordt gebruikt besloten de Fransen in 2019 een zaak te starten bij Eurojust, een Europese samenwerking op het gebied van strafrecht. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd onder de naam ‘Lemont’. Uit dit onderzoek bleek dat de Nederlandse onderwereld grootgebruiker was van Encrochat.



Alleen al in 2020 waren meer dan 50.000 cryptotelefoons van EncroChat actief, waarvan meer dan 12.000 in Nederland. EncroChat verkocht voor 1500 euro per maand halfjaar abonnementen, waarmee een wereldwijde dekking werd gegarandeerd. De aankoop van een speciale EncroPhone bedroeg nog eens duizend euro. Volgens politie en justitie richtte het bedrijf zich volledig op de criminele markt. Zicht op legale gebruikers is er volgens hen niet. ,,Deze diensten worden alleen gebruikt door criminelen,” aldus hoofdofficier John Lucas.