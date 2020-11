Politie en justitie: Stop met jagen op ‘pedo’s’ voordat er meer doden vallen

,,Ik ben erg geschrokken van de ernst van de incidenten. Dit is heel pittig”, zegt Dros. Na een waarschuwing in oktober dat pedojagers zich aan de wet moeten houden, hebben politie en OM deze week besloten elke vorm van samenwerking in de ban te doen. De toedracht van de dood van de Arnhemmer, heeft hen in dit besluit gesterkt.

Dros, politiechef in Oost-Nederland: ,,Onze boodschap aan de burger is: Stop met pedojagen. Stop met aanhouden. Stop met uitlokken. Laat dit aan ons over.’’ Het heeft geen effect, omdat het bewijs dat burgers menen te hebben vaak flinterdun is, zegt hij. ,,Ik ken in mijn politie-eenheid geen voorbeeld dat tot veroordeling van een kindermisbruiker heeft geleid.’’

Volledig scherm Gisteren bleek de dood van een 73-jarige Arnhemmer het gevolg van pedohunting. © Persbureau Heitink

Dros en Lucas zijn verantwoordelijk voor de portefeuille burgeropsporing in Nederland. Sinds juli zijn 250 incidenten met pedohunters geteld. Dros: ,,Dat varieert van klemrijden tot mishandelen, bedreigen en het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van mensen op internet. Dit zijn alleen de incidenten waarvan wij weten. Vermoedelijk zijn het er veel meer.’’

Op internet staan zeker tientallen mannen vol in beeld als kindermisbruiker, wijst onderzoek van deze nieuwssite uit. Soms met naam, woonplaats en adres. De politie heeft mannen moeten helpen met onderduiken, omdat ze ernstig worden bedreigd.

Volledig scherm Belangstellenden tijdens de herdenking van Jan (73) in Arnhem. © ANP

In het hele land zijn de afgelopen tijd pedojagers aangehouden voor het plegen van ernstige strafbare feiten, onder wie de minderjarige verdachten in de Arnhemse zaak. Zoals het nu gaat, zeggen Lucas en Dros, helpt dit de bescherming van kinderen niet. ,,We hebben honderden zedenrechercheurs die gepassioneerd hun werk doen. Het strafbare gedrag van pedohunters kost veel tijd, die we liever steken in het voorkomen van kindermisbruik.’’

Lucas zegt dat het OM optreedt tegen het herkenbaar online zetten van vermeende kindermisbruikers. ,,Na aangifte pakken we dat op en vragen we de provider deze beelden te verwijderen.’’

