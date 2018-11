Politie graaft op twee plekken naar in 1992 verdwenen Willeke Dost

De zoekactie is mede het gevolg van het initiatief van twee mannen uit Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde.



Beiden initiatiefnemers zijn vandaag aanwezig tijdens het graven, evenals medewerkers van het Cold Case-team en de Forensische Opsporing van de politie. Met een drone van de Landelijke Eenheid worden vanuit de lucht beelden gemaakt.



In het dorp zijn diverse toeschouwers te vinden, die de werkzaamheden op een afstandje volgen. Sommige van hen zijn vanmorgen, puur uit interesse voor de zaak, in alle vroegte naar de kleine Drentse plaats afgereisd vanuit plekken als Hardenberg en Hoogeveen. Van de werkzaamheden krijgen ze weinig mee: het gebied is volledig afgezet, alleen de pers mag van dichterbij toekijken.



Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland was vanmorgen ook al vroeg in Koekange: ,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ Van Klaveren denkt het graafwerk nog vandaag af te kunnen ronden. ,,Maar als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’ Via Twitter laat de Politie Drenthe weten: ,,We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen.”