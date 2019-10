Politie Groningen verricht nieuwe aanhoudingen na uit de hand gelopen boerenprotest

De organisator van het boerenprotest op het Haagse Malieveld, Arjen Schuiling, zat als bijrijder op de trekker die de hekken omver reed. Hij betuigde gisterenavond spijt dat het zover kwam. ,,Dit had nooit zo gemoeten. Ik had uit moeten stappen of eerder in moeten grijpen”, liet hij in reactie weten. Schuiling gaf aan de bestuurder nog tot kalmte hebben gemaand. ‘Stoppen! Stoppen!’, schreeuwde hij naar eigen zeggen. Tevergeefs.



Landbouwminister Schouten noemde het geweld van de protesterende boeren in Groningen ‘onacceptabel’. Boeren hebben volgens haar het recht om te demonstreren maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden. ,,Geweld kan nooit een oplossing zijn. We moeten met elkaar in gesprek blijven”, aldus Schouten. Ook het Groningse provinciebestuur veroordeelt het geweld van de boeren.



GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren in de Groninger gemeenteraad hebben een extra debat aangevraagd naar aanleiding van het uit de hand gelopen boerenprotest, meldt Dagblad van het Noorden. De partijen willen vooral weten wat de gemeente Groningen achter de schermen heeft afgesproken met de boeren en waarom er op bepaalde momenten niet is ingegrepen door de politie. Ook is de vraag wie de schade gaat betalen.