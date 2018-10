Politie haalt verwarde vrouw van de A12

Grote partij drugs gestolen uit politiebu­reau Curaçao

1:42 Bij een inbraak op een politiebureau op Curaçao is in de nacht van zaterdag op zondag een grote partij cocaïne uit een kluis in het politiecomplex gestolen. De drugs - naar verluidt 600 kilo - waren eerder juist door de politie in beslag genomen.