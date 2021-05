Politie houdt passantenonderzoek na zedenincident met kind in toiletgebouw van camping in Rheeze

In het verleden al vaker zedenincidenten op campings Rheeze, met saillante gelijkenissen

De campings in Rheeze - aan de Grote Beltenweg alleen al vijf, maar in de wat verdere omgeving zo nog een stuk of tien - hebben in het verleden eerder te stellen gehad met zedenincidenten op en rond de parken. Zo werd twee jaar geleden een 57-jarige man uit Coevorden aangehouden die op Sprookjescamping De Vechtstreek een 9-jarige meisje betastte. De man werd later veroordeeld tot een celstraf van 600 dagen, maar zat dat deel al uit tijdens het voorarrest.



Meest saillant aan die zaak is de datum waarop de man zich vergreep: 25 april 2019. Twee jaar later doet de politie een getuigenoproep na een zedenincident bij de Zandstuve, gepleegd op: 25 april 2021. Over de gelijkenis doet de politie geen uitspraken.



In een verder verleden in 2006 werd een 7-jarige meisje op camping ‘t Veld door een volstrekt onbekende de bosjes ingetrokken en op klaarlichte dag verkracht. In de zoektocht naar een verdachte werd een SMS-bom, een DNA-onderzoek en een beloning van 10.000 euro voor de gouden tip ingezet. Tot een doorbraak of een veroordeling kwam het echter niet.