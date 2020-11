Politie is klaar met 'pedojagers' die mannen opwachten en belagen

De politie onderzoekt verschillende incidenten van bedreiging, vernieling en mishandeling waarbij mogelijk ‘pedojagers’ betrokken zijn. De afgelopen maanden vonden negen incidenten plaats in de gemeente Emmen en één in de gemeente Assen. De politie vermoedt dat het hier om ‘pedojagers’ gaat en roept het op deze manier voor eigen rechter spelen een halt toe.

Vaak vond er voor het incident online contact plaats tussen een volwassen man en een zogenaamd minderjarige jongen of meisje, waarmee werd afgesproken. Op de afgesproken locatie troffen werden de mannen opgewacht en belaagd.

Een van de incidenten in de gemeente Emmen betrof een mishandeling waarbij een man door meerdere personen belaagd werd. Daarbij werd ook een autoruit vernield. De man gaf aan dat hij online met een vrouw had afgesproken.

In de gemeente Assen vond ook een incident plaats waarbij de auto van een man werd vernield. Er werd een deuk in zijn auto getrapt. Nadat hij online met een jongen had afgesproken elkaar te ontmoeten wachtte de man in zijn auto op. Op een gegeven moment kwamen er twee mannen naar hem toe gelopen. De man vertrouwde het niet, reed weg en vervolgens werd er een deuk in zijn auto getrapt.

Speel niet voor eigen rechter

De politie raadt het burgers sterk af om zich online voor te doen als minderjarige met als doel potentiële groomers op te sporen. ,,In de praktijk blijkt dit vaak tot eigenrichting te leiden, een situatie waarin personen voor eigen rechter spelen. Zodra mensen het heft in eigen hand nemen, op ‘pedojacht’ gaan en daarbij strafbare feiten zoals mishandelingen of vernielingen plegen, wordt een grens overschreden en zal de politie daar onderzoek naar doen", aldus de politie.

De voorbeelden van ‘pedojagen’ in de gemeenten Emmen en Assen zijn kenmerkend voor de incidenten die de politie in Drenthe in onderzoek heeft. Jurgen Veninga, teamchef politie Zuid-Oost Drenthe: ,,Het is een zorgelijk fenomeen dat de politie kostbare tijd kost. We willen die tijd en energie natuurlijk liever volledig gebruiken voor de opsporing en de aanpak van kindermisbruik of andere ernstige feiten.”

De politie raadt mensen af om zelf op zoek te gaan naar mensen die kinderen zouden willen misbruiken. Ze gaan over de grens als ze het heft in eigen hand nemen, aldus de politie. De Reclassering had eerder al gewaarschuwd dat het jagen op pedofielen juist averechts kan werken, omdat het zou voorkomen dat mensen met zulke gevoelens hulp zoeken voordat zij zich daadwerkelijk vergrijpen aan een kind.

Meld vermoedens van misbruik

Maar wat kun je dan wél doen? ,,Geef een serieus vermoeden van grooming, misbruik of andere strafbare feiten altijd door aan de politie. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Politie en OM baseren het onderzoek op feitelijk bewijs. Als burgers voor eigen rechter spelen kan dit de zaak zelfs schaden.”

In Arnhem kwam vorige maand een 73-jarige man om het leven nadat hij in elkaar was geslagen door pedojagers. In Goes werd een man het ziekenhuis in geslagen.