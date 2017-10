Politie jaagt online op verkopers van illegaal vuurwerk

Als in een internetadvertentie een 06-nummer of mailadres wordt genoemd, halen rechercheurs die gegevens door de politiesystemen. ,,Veel Nederlanders hebben wel eens een melding of aangifte gedaan, of ze zijn wel eens getuige geweest. We kijken of we die gegevens kunnen koppelen aan de contactinformatie in vuurwerkadvertenties.”



Bij een match zoekt de politie naar meer bewijs dat iemand online vuurwerk verkoopt of koopt. Zo hebben internetrechercheurs gisteren tijdens een landelijke actiedag in Schagen 63 processen-verbaal opgemaakt. ,,Die mensen kunnen binnenkort een bezoekje van de politie verwachten”, zegt Kruize. ,,Bij ernstige zaken starten we een groot strafrechtelijk onderzoek.”