Politie kan beveiliging nauwelijks nog aan

,,In Midden-Nederland bijvoorbeeld hebben we nu 350 zaken waar een bepaalde mate van beveiliging nodig is. Dat moeten we doen met hetzelfde aantal mensen als een paar jaar terug, toen we honderd zaken hadden”, zegt hoofdofficier van justitie Rutger Jeuken tegen de NOS. Hij is bij het OM verantwoordelijk voor bewaken en beveiligen.