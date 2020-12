Politie maakt eind aan illegale feesten in Hoofddorp en Tegelen

UpdateDe politie heeft afgelopen nacht illegale feesten beëindigd in Hoofddorp en Tegelen. In eerstgenoemde plaats ging het om ruim 120 personen in een leegstaand fabriekspand, in het andere om 40 mensen in een bedrijfspand. In beide gevallen moesten de aanwezigen hun identiteitsbewijzen overleggen. Het is nu aan het Openbaar Ministerie (OM) om de bezoekers en organisatie te bekeuren.

In Hoofddorp rukte de politie met meerdere eenheden, waaronder ook hondengeleiders, uit naar het feest in het fabrieksgebouw aan het Regulusplein. Volgens getuigen ging het om een illegale rave die was aangekondigd op het Instagramprofiel Locatie12.events. Het feest zou plaatsvinden ‘in de buurt van Amsterdam’. Op het laatste moment werd de locatie aan de feestvierders doorgegeven.

Lees ook Politie grijpt in bij verschillende illegale feesten

Het was voor de politie-eenheden in en rond Amsterdam nog afwachten waar de feestgangers precies zouden opduiken. ,,De omgeving van Amsterdam is groot, waardoor het voor de politie lastig in te schatten is waar het feest wordt gehouden. We kregen de groep in het vizier toen er een melding kwam dat er een grote groep zich verplaatste van het ene punt naar het andere punt. We hebben de oren en de ogen van de buurt nodig”, zegt de woordvoerster.

ME

Bij de beëindiging van het feest in het bedrijfspand in de Steylerstraat in het Limburgse Tegelen zette de politie de ME in. Vijf van de 40 aanwezigen brachten de nacht door op het politiebureau. De feestvierders waren aangehouden omdat ze geen geldig identiteitsbewijs konden tonen en zitten nog vast.

Boetes

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer haalde snoeihard uit naar mensen die illegale feesten organiseren in coronatijd. ,,De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen krijgen.”

Instagramaccount

Het besloten Instagramaccount Locatie12.events is politie en gemeentes gedurende de coronacrisis een doorn in het oog. De beheerders achter het account hebben een groot bereik en weten met prikkelende live stories duizenden feestvierders - vaak tussen de 18 en 30 jaar oud - te verleiden om naar de feestjes te komen, meestal gehouden in een verlaten buitengebied.

Volgers kunnen zich via privéberichten opgeven voor de rave en krijgen dan de locatie door. Voor de politie blijft het lastig om de feesten van Locatie12.events aan te pakken. De organisatie screent eventuele bezoekers, locatie en precieze blijven zo lang mogelijk geheim. Voor de feesten wordt entreegeld gevraagd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.