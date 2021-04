Politie maakt einde aan feest in Utrecht en houdt 62 mensen aan

Huisarts zegt dat meneer Van Tol (85) is overleden door corona, maar familie weer­spreekt dat: ‘Hij had hartkwalen’

17:31 Op zondag 14 februari om 23.00 uur overlijdt pa Van Tol in zijn huis in Alphen. De dienstdoende huisarts geeft als officiële doodsoorzaak op dat de 85-jarige Alphenaar is overleden aan Covid-19. De familie Van Tol komt met een geheel andere verklaring.