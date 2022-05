Politie maakt naam bekend van man die wordt verdacht van doden Arnhemse vrouw

Bij de politie heeft de naam vrijgegeven van de man die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw die gisterenavond werd aangetroffen in de Cuijkstraat in Arnhem.

Het gaat om Martijn van de Laar uit Arnhem, geboortedatum 15-3-1981. De politie waarschuwt dat de man een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn en roept op hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Bij de politie zijn inmiddels enkele tips binnengekomen.

Dat de politie de naam bekend maakt van een voortvluchtige verdachte is zeer uitzonderlijk, de laatste keer dat dat gebeurde was in 2018 tijdens de zoektocht naar Jos Brech. Hij werd er van verdacht in 1998 Nicky Verstappen te hebben gedood. Brech aangehouden in Spanje en veroordeeld in 2022. De politie hoopt dat de Arnhemse verdachte sneller wordt gepakt als ook zijn naam bekend is bij het publiek.

Gisteren verspreidde de politie al een foto van de man. Mogelijk draagt hij een licht kaki shirt, een donkere broek en sportschoenen. Een politiewoordvoerster laat weten dat de binnengekomen tips worden onderzocht en dat de politie hoopt op meer tips. Ook beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams kunnen relevant zijn voor het onderzoek, aldus de politie.

Overleden vrouw

Op de Cuijkstraat in Arnhem werd gisterenavond een zwaargewonde vrouw aangetroffen. In de buurt is geschokt gereageerd op de gebeurtenis. De vrouw is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.

De politie liet vanochtend weten nog niets te kunnen zeggen over de hoe de vrouw om het leven is gekomen. Over de identiteit van de overleden vrouw kan de politie nog geen informatie geven.

