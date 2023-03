Politie: Man beroofd tijdens epileptische aanval

Het incident vindt plaats bij bij een supermarkt aan de Rijksstraatweg/Marsmanplein in Haarlem-Noord. Het slachtoffer, die samen is met een andere persoon, krijgt de aanval tijdens het afrekenen. Terwijl zijn metgezel hulp verleent, blijft de enveloppe met geld even onbeheerd achter op de toonbank.

,,De laffe diefstal heeft zoveel impact gehad op het slachtoffer dat de man thuis opnieuw een epileptische aanval heeft gekregen”, staat in een persbericht. ,,Het tweetal is enorm aangedaan door de diefstal. Vooral het feit dat iemand dit kan doen tijdens hulpverlening tijdens een medische noodsituatie.”

De politie roept de dader op zich te melden en het geld terug te geven. Er is een onderzoek gestart en de camerabeelden zijn veiliggesteld. Het is volgens de politie niet uit te sluiten dat beelden in een later stadium getoond zullen worden ter herkenning, mocht de dader niet naar het politiebureau in Haarlem gaan.