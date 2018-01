Politie moet 35.000 afgetapte telefoongesprekken laten terugluisteren

Voor het hoger beroep dat de Bosschenaar heeft ingesteld tegen zijn straf, nam hij advocaat Stijn Franken in de arm. Die eiste dat hij alle telefoongesprekken kan terughoren die de politie tussen 2012 en 2014 aftapte van de Bosschenaar. ,,Ik wil kunnen doen wat nodig is", zei Franken vanochtend in een tussentijdse zitting bij het gerechtshof. Franken neemt geen genoegen met de telefoongesprekken die de politie in het dossier heeft gestopt, maar wil álles terughoren.

Archiefdozen

,,In 29 jaar tijd heb ik dat nog nooit meegemaakt", sprak politieman Van Vooren. ,,Ik kan me ook niet voorstellen dat u alles gaat gebruiken", zei hij tegen Franken. Niettemin beloofde hij dat de politie de gesprekken beschikbaar zal stellen. Dat dat zo'n enorme klus is, heeft er mee te maken dat de transcriptie van de gesprekken niet digitaal beschikbaar is en ook nog op cd's gebrand moet worden. ,,We hebben het over 45 volle archiefdozen", zei Van Vooren na afloop.

Quote Ik wil kunnen doen wat nodig is Advocaat Stijn Franken

Bosschenaar Samir Z. werd in juli 2016 veroordeeld tot tien jaar cel. Hij maakte deel uit van een bende die zich schuldig maakte aan ripdeals, gewapende overvallen en inbraken. Voor de politie is het helemaal wrang dat Samir Z. nog geen dag in de gevangenis heeft gezeten. Bij het uitspreken van het vonnis was hij niet aanwezig en tot op de dag van vandaag heeft hij zich niet gemeld voor het uitzitten van zijn straf. Justitie en polite gaan er vanuit dat hij naar Marokko is gevlucht, maar pogingen om hem te vinden zijn tot nog toe mislukt.