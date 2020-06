Politie: Mogelijk foto’s in omloop van stoffelijk overschot vermiste Naima Jillal uit Amsterdam

Dat meldt een woordvoerder van de politie vanavond in het programma Opsporing verzocht . De politie zegt niet zelf over de foto's te beschikken, maar wel dat ‘erover gepraat wordt.’ De politie hoopt op nieuwe tips rond haar vermissing, die vermoedelijk verband houdt met een ‘mislukte cocaïnedeal’ waar Jillal verantwoordelijk voor zou zijn gehouden in het criminele milieu.

Van de van oorsprong Utrechtse Jillal is niets meer vernomen sinds zij 20 oktober in een auto stapte op de Amsterdamse Zuidas. Kort na de verdwijning bleek de vrouw gelieerd te zijn aan groepen die actief zijn in grootschalige drugshandel. In november werden drie verdachten gearresteerd die ‘een mogelijke rol’ zouden spelen in de zaak. Dit drietal is inmiddels weer op vrije voeten.