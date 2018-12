Politie: mysterieuze messentrekker Egmond stak in op drie vrouwen

UpdateDe automobilist die hardloopster Esmee (18) in Egmond aan den Hoef aanreed en daarna in de borst stak, heeft vermoedelijk ook ingestoken op twee andere vrouwen die eerder werden aangereden in Castricum. Dat meldt de politie. De mysterieuze messentrekker reed volgens laatstgenoemde slachtoffers in een hoge, grote wagen met opvallende achterlichten.

De andere slachtoffers zijn een hardloopster (52) en een fietster (18). Zij werden donderdag 22 november omstreeks 17.45 uur aangereden op de Zanddijk tussen Limmen en Egmond-Binnen. De vrouwen liepen respectievelijk verwondingen aan een arm en een klaplong op.

De politie en ook de slachtoffers gingen ervan uit dat de verwondingen het gevolg waren van de aanrijding maar de aard van de verwondingen in combinatie met de schade aan de kleding doet vermoeden dat ze het gevolg waren van een messteek.

‘De recherche heeft deze twee incidenten in Castricum betrokken bij het onderzoek van de neergestoken hardloopster in Egmond a/d Hoef. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de drie misdrijven en of dat het om dezelfde automobilist gaat', meldt de politie.

Egmond

Hardloopster Esmee (18) rende vorige week maandag omstreeks 19.40 uur over de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder draaide het raampje open, stak de vrouw in de borst en reed daarna weg.

De hardloopster vervolgde haar weg maar zakte verderop in elkaar. Omstanders schoten de vrouw te hulp en belden de hulpdiensten. De hardloopster verklaarde aanvankelijk dat ze op haar borst was geslagen, maar in het ziekenhuis bleek dat ze was gestoken.

De tiener liep verwondingen op aan een long en een hartzakje. Ze belandde op de intensive care maar haar toestand is inmiddels stabiel. Ze worstelt met nachtmerries en paniekmomenten.

Castricum

De 52-jarige hardloopster die gewond raakte in Castricum verklaarde dat de automobilist wegreed in de richting van Heiloo. De fietsster gaf aan dat hij in de richting van de Westerweg reed.

De politie is dringend op zoek naar getuigen. Ze vraagt mensen die donderdagmiddag 22 november iets verdachts hebben gezien op de Zanddijk in Castricum om zich te melden. Hetzelfde geldt voor getuigen met meer informatie over het incident in Egmond aan den Hoef op maandagavond 26 november.

Opvallende achterlichten

Opsporing Verzocht besteedde vanavond aandacht aan de zaak. In de uitzending werd een afbeelding getoond van het mogelijke voertuig waarin de dader volgens een van de slachtoffers uit Castricum reed. Het gaat volgens de politie om een hoge grote wagen zonder verlichting op de kentekenplaat en met achterlichten in de vorm van een omgekeerde L. Het andere slachtoffer uit dezelfde plaats verklaarde een zilverkleurige hoge auto te hebben gezien.

Volledig scherm De mogelijke wagen van de mysterieuze messentrekker. © Screenshot Opsporing Verzocht

Zwarte arm

Beide slachtoffers uit Castricum deden hun verhaal in het Opsporingsprogramma. De jongste (18) zat in paardrijkleding op haar fiets. ,,Ik herinner me een auto die me tegemoet kwam rijden. Ik herinner me een zwarte arm die uit het raam aan de bestuurderskant van de auto kwam. Daarna voelde ik flinke pijn in mijn arm en borst. Ik ging in de berm zitten omdat ik vreesde flauw te vallen en belde mijn vader. Daarna kwam een mevrouw bij me. Ze bleef tot mijn vader er was. In het ziekenhuis bleek dat ik een klaplong had en een klein wondje op mijn borst.’’



De tiener ging er naar eigen zeggen van uit dat het om een toevallig incident ging. Tot ze vorige week het nieuws over de aangevallen hardloopster in Egmond hoorde. ,,Ik schrok toen ik besefte dat ik ook was aangevallen, mogelijk door dezelfde persoon.’’

Volledig scherm De aangevallen hardloopster uit Castricum. © Screenshot Opsporing Verzocht

Harde klap

Het andere slachtoffer uit Castricum deed haar verhaal zonder met haar gezicht in beeld te komen. Ze hoorde de auto, die van achteren kwam, niet aankomen. ,,Ik voelde plotseling een harde klap op de achterkant van mijn rechterarm. Toen ik naar de plek van de pijn greep, zat mijn hand vol bloed. Ik zag een auto wegrijden en ben met mijn hand op mijn arm naar huis gelopen. Nadat mijn man verband om de wond had gedaan, zijn we samen naar het ziekenhuis gegaan.’’

Volledig scherm De arm van de 52-jarige hardloopster na de aanval. © Screenshot Opsporing Verzocht

Boos geroep