Politie onderzoekt dood 7 weken oude baby: ‘Vanmiddag zou er een babyborrel zijn’

RIVM: Nog steeds veel verontrei­nigd stof rond Tata Steel

Stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel was vorig najaar nog altijd flink verontreinigd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet daar na een derde meting nog geen verbetering in, ondanks diverse aanpassingen die het bedrijf heeft doorgevoerd.