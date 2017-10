Politie onderzoekt gevonden kledingstuk, 'zeer waarschijnlijk van Anne'

Update Politie zoekt verder in Huis ter Heide naar vermiste Anne

15:02 De politie heeft deze ochtend de zoektocht hervat naar sporen die kunnen leiden naar de vermiste Anne Faber. Gisteravond is in Huis ter Heide langs de Amersfoortseweg een jas gevonden die waarschijnlijk van de Utrechtse is. Inmiddels zijn in vier busjes speurhonden naar het bos gebracht.