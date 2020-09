Politie onderzoekt mogelijke leugen van boa's na vrijspraak verdachte ‘coronahoester’

Advocaat Titia Fuchs, die de verdachte bijstond, snapt nog steeds totaal niet waarom de boa's aangifte deden en verklaarden dat de man had gespuugd. Twee boa’s deden daadwerkelijk aangifte, alle vijf verklaarden volgens Fuchs dat de man had gespuugd. Later maakten ze daar hoesten van. Het incident gebeurde al in april, nog in de begintijd van de corona-epidemie.



Het duurde lang voordat de man voor de rechter moest verschijnen, doordat Fuchs camerabeelden van het incident had opgevraagd. En met succes: daarop is slechts te zien dat de man, die op weg was van zijn huis naar de Albert Heijn, de boa's passeert. Pas verderop wordt hij aangehouden. Van spugen of hoesten is niets te zien. De rechter sprak de man vorige week vrij wegens ‘gebrek aan bewijs’. De zaak leidde tot veel woede bij de verdachte, die zijn advocaat er zelf op wees dat ‘de omgeving volhangt met camera's’.