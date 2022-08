Politie ontvangt vier tips over zedendelict meisje (7) in recreatiegebied De Heide in Heerenveen

In recreatiegebied De Heide in Heerenveen is vorige week woensdag een 7-jarig meisje het slachtoffer geworden van een zedendelict. De dader is rond de 15 jaar oud, meldt de politie woensdag.

Het incident vond woensdagmiddag 3 augustus plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is niet duidelijk waarom de politie afgelopen woensdag pas met het bericht naar buiten kwam. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Ook worden camerabeelden in de omgeving opgevraagd.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten, iets hebben gezien of die weten wie deze jongen is. ,,Het kan ook zijn dat er mensen zijn die die middag foto’s of video’s hebben gemaakt in het recreatiegebied. Deel deze informatie of beelden met de politie”, aldus een woordvoerder.