Politie ontwikkelt app die burgers laat zoeken naar vermisten

De app, die zich nog in de testfase bevindt, gaat 'Samen Zoeken' heten en is een idee van Ronnie Hessels, agent bij de politie Noord-Nederland. Hij kwam op het idee door zijn eigen ervaringen met vermissingen. ,,Bij een vermissing van een man, die was vertrokken in zijn auto, was me opgevallen dat er vanuit zijn omgeving verschillende zoekacties werden opgezet. Het overzicht was al snel zoek, het zoekgebied werd steeds groter. Ik vroeg me af of je niet beter zou kunnen voorspellen waar iemand zich zou kunnen bevinden en hoe je de zoekactie beter kan coördineren."