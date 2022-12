Politie opent jacht op goud: ‘Malafide goudhandel kan heel groot zijn in Nederland’

VIDEO Criminelen kopen diplomatie­ke paspoorten voor 15.000 tot 20.000 euro: 'Bij controle loop je zo door’

Criminelen hebben de voordelen ontdekt van een diplomatiek paspoort. Er is een levendige handel ontstaan in deze papieren, vooral van arme Afrikaanse landen. Een verhaal over Brabantse goudhandelaren, vliegen met koffers vol geld en het zelf regelen van een diplomatiek paspoort. ,,Als je naar Guinee-Bissau gaat, heb je er morgen eentje, voor 15.000 tot 20.000 euro.”

23 januari