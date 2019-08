Politie over ‘hardhandig’ optreden: studenten waren dronken en zetten de boel op stelten

UpdateOp sociale media is ophef ontstaan over een filmpje waarin de politie in Utrecht gisteravond hardhandig optreedt. Na meerdere meldingen wegens overlast komt de politie ter plaatse op de Catharijnesingel. Daarbij is te zien hoe een jonge vrouw ruw tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen.

,,Ga je mij nu ook slaan? Kom dan!’’, roept de jonge vrouw in de video tegen de agent. Omstanders proberen haar nog weg te halen, maar voor de agent is inmiddels de maat vol. Hoewel de vrouw nog probeert te ontkomen, weet de agent haar te grijpen en naar de grond te werken.

In totaal werden drie studenten gearresteerd bij het voorval. Zij maakten deel uit van een grote groep dronken studenten die de boel op stelten zette en aanhoudende overlast veroorzaakte. ,,Wij hebben aan de studenten uitgelegd waarom hun gedrag overlast veroorzaakte en hen gevraagd te vertrekken. Dat weigerden ze en na twintig minuten praten, restte ons niets anders dan hun vertrek te vorderen”, aldus de politie.

Quote Na twintig minuten praten, restte ons niets anders dan hun vertrek te vorderen Politie Utrecht Stad

Toen de studenten hieraan geen gehoor geven, besloot de politie op te treden. Drie personen werden aangehouden voor openbare dronkenschap. ,,Een van die aanhoudingen is gefilmd en dat filmpje staat online op sociale media. Alles wat daarvoor is gebeurd, is niet in de video te zien.”

De politie zegt heel goed te begrijpen dat studenten ‘lekker de stad ingaan en dat daarbij gedronken wordt’. ,,Dat is prima, zolang er geen overlast voor anderen ontstaat. We geven mensen alle tijd om vrijwillig weg te gaan. Als mensen dat niet doen, vorderen we het. Als ze dat ook niet doen, rest ons geen optie dan over te gaan tot aanhouding en als men hierbij verzet pleegt of niet meewerkt, kan het voorkomen dat wij geweld moeten toepassen.”

Commotie

De wijze waarop dit gebeurt, maakt op Twitter flink wat tongen los. De agent zou te hardhandig zijn macht hebben laten gelden, terwijl anderen stellen dat het vooral de eigen schuld is van de vrouw die niet veel later in de boeien wordt geslagen. Vooral het Utrechtse Statenlid voor de SP, Michel Eggermont, windt er geen doekjes om. ,,Gepriviligeerde kut-studenten. Je moet eens weten hoeveel geouwehoer we daarmee op mijn werk hebben. ‘Weet je wel wie mijn vader is’. Fuck them.’’