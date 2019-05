Politie pakt 27-jarige Hagenaar op voor moorden in Den Haag én Brunssummerheide

UPDATEEen grote doorbraak bij de mysterieuze moorden in Den Haag en Heerlen: de politie heeft gisteravond (woensdag) een verdachte opgepakt, de 27-jarige Thijs H. uit Den Haag. Hij werd aangehouden op de openbare weg in Zuid-Limburg, niet lang nadat de politie een opsporingsbericht met zijn naam en foto had verspreid.

H. wordt ervan verdacht dat hij dinsdag op de Brunssummerheide in Heerlen twee mensen heeft gedood, de 63-jarige Diny en een nog onbekende Heerlenaar van 68. Ook wordt hij in verband gebracht met het dodelijke geweldsincident in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, op 4 mei. Daarbij overleed de 56-jarige Etsuko.



Alle drie de slachtoffers lieten hun hond uit toen de dader toesloeg. ,,Dat verband zien we ook, dus dat nemen we mee in ons onderzoek naar het motief en de aanleiding”, zegt een woordvoerder. Of H. de slachtoffers persoonlijk heeft gekend, wordt ook nog onderzocht. De drie slachtoffers hebben voor zover bekend niks met elkaar te maken.

‘Compleet beeld’

De politie bedankt ‘burgers en media’ voor het massaal delen van de oproep. Zo’n twee uur nadat de politie H. op de opsporingslijst had geplaatst, kon hij worden aangehouden op de openbare weg, ergens in Zuid-Limburg. De exacte locatie van de aanhouding kon een woordvoerder tegen middernacht niet geven.



De politie adviseerde om de man niet zelf te benaderen, mede in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke gesteldheid’. Hij komt uit Den Haag, maar verblijft ook geregeld in het zuiden van Limburg.



,,Alle tips die het onderzoeksteam heeft ontvangen, met uitzondering over de verblijfplaats van de verdachte, worden nog nader onder loep genomen’’, aldus de woordvoerder. ,,Het is belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld van deze verdachte krijgen.”

Ook in het centrum van Den Haag deed de recherche onderzoek in het kader van deze zaak. Dat gebeurde bij een pand op de Hooikade, zoals te zien in deze video.

‘Opgelucht’

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag toonde zich tegen middernacht ‘opgelucht’ dat de Haagse verdachte van drie moorden is opgepakt. ,,Politie en OM hebben voortreffelijk werk geleverd en ook buitengewoon snel. Ik ben opgelucht dat het inmiddels tot het gewenste resultaat heeft geleid.”

‘Dit is zeldzaam’

Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is nog onduidelijk. Wel hebben agenten rond de plaatsen delict camerabeelden verzameld, mogelijk was hij daarop te zien. ,,We doen dit niet vaak”, zei de woordvoerder eerder vanavond over het verspreiden van de naam en foto van een verdachte. ,,Maar gezien de aard van de incidenten, er zijn drie mensen dood, deden we het nu wel.’’

De politie heeft verder nog maar weinig over Thijs H. losgelaten. Hij woont in Den Haag, maar heeft ook veel tijd in Limburg doorbracht. Daar heeft hij ook op school gezeten. Aan de Hooikade in het centrum van Den Haag werd gisteravond een inval gedaan in het kader van het onderzoek. Of Thijs dáár woonde, wilde de politie niet bevestigen.

Heeft u tips over deze zaak? Mail ze naar n.klaassen@ad.nl

Verslaggever Niels Klaassen ging gisteren kijken op de Brunssummerheide: