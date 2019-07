Politie pakt flyers pedoclub af na heftige reacties omstanders

De politie in Amsterdam heeft vandaag in het Vondelpark tijdens de Pride Walk flyers in beslag genomen van pedoclub ‘Kinderbevrijdingsfront’. Die club wil aandacht vragen voor de rechten van pedofielen en meent dat de Pride ook open moet staan voor mensen die op kinderen vallen.

Volgens de politie zijn de flyers in beslag genomen omdat omstanders heftig reageerden. ,,Deze man is in het Vondelpark gaan flyeren en de organisatie van de Pride Walk wilde dat niet hebben. De beveiliging verzocht de man ook te vertrekken, maar dat weigerde hij’’, aldus woordvoerder Jelmer Geerds van de politie.

Toen de politie kwam werd besloten om de emoties niet nog hoger op te laten lopen. ,,De openbare orde dreigde te worden verstoord. Omdat er heftige reacties kwamen op de flyers, zijn ze in beslag genomen. Daarna is de man vrijwillig vertrokken. Hij is niet aangehouden en mag de flyers op een later tijdstip weer op komen halen, zoals gebruikelijk is wanneer objecten in het belang van de openbare orde tijdelijk in beslag worden genomen.’’

De flyers zijn ingenomen na overleg tussen het OM, de politie en de Gemeente Amsterdam. Het is onduidelijk wie er achter de pedoclub zit. Volgens meerdere bronnen gaat het om slechts één man. De man die het twitteraccount @pedopride2019 beheert is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Criminelen

Onder de hashtag #PedoPride twittert de club dat ‘nepiofielen, pedofielen, hebefielen en efebofielen onderdeel dienen te zijn van Pride en welkom zijn binnen de gemeenschap. Dit jaar zijn wij aanwezig bij @amsterdampride’. De benamingen verwijzen naar kinderen van 0 tot puberleeftijd. Een zegsman van ‘Kinderbevrijdingsfront’ zegt dat hij met Pride heeft overlegd over ‘bescheiden deelname’, maar ‘we werden direct uitgemaakt voor criminelen, alleen om onze geaardheid’.

Een woordvoerder van Pride Amsterdam bevestigt dat de organisatie is benaderd, maar wil ‘geen woorden vuilmaken’ aan deze club: ,,Ze zijn geen onderdeel van Pride Amsterdam. Wij willen onze naam niet hiermee geassocieerd zien. Dit hoort niet bij ons.’’

Alert

De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de gemeente alert is: ,,De gemeente is op de hoogte van de aangekondigde actie van deze persoon. Samen met het OM en de politie zitten we er bovenop. We houden de man scherp in de gaten en treden direct op bij dreigende ordeverstoringen of het plegen van strafbare feiten.’’

Bezorgde burgers zijn een petitie aan Halsema gestart om de komst van Kinderbevrijdingsfront te verhinderen. Die is intussen ruim 2100 keer getekend.