Politie pakt in Brazilië Hagenaar die op Nationale Opsporingslijst stond

Na jaren op de vlucht te zijn geweest, is Robert I., bijgenaamd Tico, door de politie opgepakt. Hij zat in een stad net ten zuiden van São Paulo in Brazilië.

De 37-jarige Hagenaar werd opgepakt omdat hij verdacht werd van drugshandel. Pas na zijn arrestatie kwam de Braziliaanse politie er achter dat hij op de Nationale Opsporingslijst van Nederland stond en ook door Interpol gezocht werd.

Tico kwam op de lijst omdat hij op 11 juli 2015 in een uitgaansgelegenheid aan de Herenstraat in Den Haag een man zou hebben doodgeschoten. I. vluchtte meteen. Volgens het OM kon dat dankzij hulp van een vriendin met wie hij die avond in café La Suegra was. Zij zou hem meegenomen hebben naar haar woning in Capelle aan den IJssel, waarvandaan hij het land uit kon vluchten. De rechtbank sprak haar vorig jaar echter vrij wegens gebrek aan bewijs.

De man die in 2015 werd doodgeschoten was Jursley Cijntje. Hij was 31 jaar en liet een vrouw en een kind achter. Volgens de moeder van Cijntje was de schietpartij om een meisje. Weekblad Elsevier schreef de schoten toe aan een ruzie tussen de twee Curaçaose straatbendes No Limit Soldiers en Buena Vista City.

Broer

Het was niet de eerste keer dat Tico naar een wapen greep om een geschil te beslechten. In augustus 2012 stapte I. in Zoetermeer met zijn broer Meo in een auto en scheurde achter het voertuig van ene ‘Vladimir’ aan. De achtervolging eindigde voor de ogen van vijf jongeren in een wilde schietpartij waarbij Meo het leven liet. De aanleiding: de dochter van Tico’s vriendin en de dochter van Vladimirs vriendin hadden ruzie over aan elkaar uitgeleende kleding.

Of en wanneer hij naar Nederland komt is nog onbekend. Ook in Brazilië loopt nu een zaak tegen hem. Bij de inval in het appartement dat door I. werd gehuurd, vond de politie 83.000 xtc-pillen die hij zou doorsluizen naar klanten in Rio de Janeiro en São Paulo.

Advocaat Ton Visser die I. in Nederland bijstaat, hoorde gistermiddag van zijn arrestatie na een telefoontje van deze krant. Hij gaat de hulp inroepen van een advocaat die gespecialiseerd is in de uitlevering van verdachten.

Volledig scherm Hulpverleners in actie na de schietpartij in Den Haag in juli 2015, waarbij Tico een man zou hebben vermoord. © Jos van Leeuwen.