Politie rolt bende op die jarenlang drugs verstuurde via darkweb: ‘Ze hebben miljoenen verdiend’

De Dienst Landelijke Recherche heeft vandaag een webshop voor drugs platgelegd, waarmee in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s zijn verdiend. De bende had onder meer corrupte contacten bij een pakketbezorgdienst. De hoofdverdachte pronkte bovendien graag met zijn rijkdom, zo ontdekte de politie. Zes verdachten zijn aangehouden.

Om 06.00 uur precies vallen eenheden van de DSI (Dienst Speciale Interventies) dinsdagochtend op elf locaties binnen, onder meer in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. Het is klapdag in onderzoek Ringwood, zoals het onderzoek naar de webshop DutchMasters op het darkweb heet. Op deze verborgen plek op het internet verkoopt DutchMasters naar eigen zeggen sinds 2012 grote hoeveelheden drugs, die vervolgens via pakketpost de wereld over worden gestuurd. Kopers betalen via cryptomunten zoals bitcoin om anoniem te blijven. Op de site konden verschillende soorten drugs worden gekocht: xtc-pillen, cocaïne, maar ook ketamine, lsd of hasj. Het vermoeden bestaat dat de mensen achter DutchMasters verantwoordelijk zijn voor de productie, verkoop en distributie van deze drugs.

Productie én handel

Diplomatiek is er op Nederland veel druk gezet om deze vorm van internationale drugshandel tegen te gaan. ,,We zijn deze organisatie al in eerdere onderzoeken tegengekomen’’, zegt rechercheleider Michiel. ,,Daarom hebben we in augustus 2019 besloten om achter DutchMasters aan te gaan.” Gaandeweg komt het rechercheteam, een combinatie van klassieke rechercheurs en digitale specialisten, erachter hoe er te werk wordt gegaan.

Op de ene locatie worden de drugs, bijvoorbeeld xtc-pillen, in lege blikken snoep geperst en omwikkeld met folie, om ze daarna in dozen te stoppen. Via corrupte contacten bij een pakketbezorgingsdienst weten de handelaren de dozen drugs in de reguliere poststroom te krijgen, waardoor ze ongehinderd de wereld over gestuurd werden. In mei 2020 werden acht postpakketten met verdovende middelen in beslaggenomen bij een pakketbezorgingsdienst, die klaar stonden voor verzending naar het buitenland. Volgens de politie waren in de drie maanden daar voorafgaand minstens 135 pakketten door dezelfde afzender, Dutchmasters verstuurd.

‘Productie lag stil na inval’

De officier van justitie wijst op de verbinding tussen de online en offline werelden. ,,In september 2020 zijn we in het kader van dit onderzoek een loods in Maartensdijk binnengevallen. Die bleek ingericht te zijn als lab voor de productie van synthetische drugs, waaronder xtc-pillen.” Ook werden er tabletteermachines en de bijbehorende stempel voor het aanbrengen van merktekens op de pillen aangetroffen; merktekens van pillen die DutchMasters aanbood. Volgens de landelijk officier meldde DutchMasters ná die inval op haar webshop dat de verkoop van xtc voorlopig stillag, vanwege ‘de huidige crisis in Nederland’. Dat maakt volgens de officier duidelijk dat de productie en handel van DutchMasters met elkaar verbonden was.

Diezelfde maand arresteerde de politie drie personen uit Amsterdam en Amstelveen. Tijdens invallen werden tientallen kilo's cocaïne gevonden, en verschillende postpakketten. De pakketten waren bestemd voor verzending naar het buitenland. In een van de doorzochte panden werd een compleet ingerichte inpaklocatie aangetroffen voor het verpakken van de drugs.

Hoofdverdachte rijdt in luxe Porsche

De informatie die de politie tijdens een eerdere inval wist te verkrijgen, leidde uiteindelijk ook tot het identificeren van de man die volgens de recherche het brein is van de webshop: Michael S. uit Amstelveen. Als de politie zijn wegen begint te volgen vallen er direct een aantal dingen op. Zo heeft hij antecedenten als het gaat om synthetische drugs, maar zien de rechercheurs ook dat hij banden heeft met bekende Amsterdamse criminelen. Daarnaast laat hij de buitenwereld zien dat hij het heeft gemaakt: hij rijdt een Porsche ter waarde van ruim een ton. In afgeluisterde gesprekken praat hij over de koop van zijn nieuwe huis, en het aanbetalen van een nieuwe keuken van 45.000 euro.

Ook tijdens de ‘klapdag’ van dinsdagochtend stuit de politie op interessante informatie. Zo wordt een woning in Amsterdam-Zuidoost vermoedelijk gebruikt als locatie voor het vacumeren van de drugs en het inpakken ervan in dozen. De woning blijkt niet te worden bewoond. Bijzonder is de voordeur. Dat blijkt een speciale loodzware kluisdeur te zijn, die wel in dezelfde kleur als de andere woningen in het appartement is geverfd. Naast spullen voor het verpakken van drugs blijkt er ook een vuurwapen te liggen. Op andere locaties waar de politie invalt, worden grote contante geldbedragen gevonden. Daarbij zijn ook een groot aantal telefoons, laptops, usb-sticks, een Rolex, een Volkswagen Golf, een Porsche, een Harley-motor en verschillende soorten drugs in beslag genomen. In totaal heeft politie op elf plekken in Nederland zoekacties gehouden.

Geld dat tijdens de inval in een woning door de politie werd aangetroffen.

Quote Ze denken vaak dat ze buiten het zicht van de politie kunnen blijven. Maar dat is echt niet zo

Rechercheleider Michiel hoopt dat met de arrestaties een belangrijke doorbraak is geforceerd. ,,We hebben de productie- en distributie eruit gehaald. De hoop is dat met deze arrestaties ook de mensen achter de webshop zijn aangehouden, waardoor een grote handelsplek voor drugs offline is gehaald. Nu is de wortel eruit getrokken, denken we.” Bovendien hoopt hij dat het besef door zal dringen dat kopers, verkopers en beheerders van plekken als DutchMasters niet anoniem zijn. ,,Ze denken vaak dat ze buiten het zicht van de politie kunnen blijven. Maar dat is echt niet zo. De reputatie van een ‘betrouwbare groothandel in drugs’ op het darknet, zorgvuldig opgebouwd om hun handel ongestoord anoniem te kunnen bedrijven, keert zich nu tegen hen.”

