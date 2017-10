Politie schiet man dood in Limburgse Roosteren in liquidatieonderzoek

De politieactie was onderdeel van een landelijk onderzoek van het Amsterdams parket. Volgens ooggetuigen lag er op een grasveld een lichaam dat was afgedekt met een wit laken. Omwonenden lieten aan 1Limburg weten dat een man op de vlucht sloeg en dat de politie daarna het vuur op hem opende. Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren was aanwezig bij de actie in Roosteren. Momenteel is in het Limburgse Brunssum een grote politiemacht op de been. Mogelijk is er een verband met de actie in Roosteren.