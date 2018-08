Politie schiet verdachte neer na steekincident Amsterdam CS

Update + Video Brand in zendmast Breda tijdens sloop, man gered uit mast

13:42 Het weghalen van een zeventig meter hoge zendmast bij het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda is vandaag misgegaan. Door een nog onbekende oorzaak ontstond er brand in de mast en was op dat moment nog een persoon aanwezig. De brandweer heeft de man na een reddingsactie in veiligheid gebracht.