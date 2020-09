Politie schrikt van ‘ontzettend gevaarlijk’ gedrag tijdens file door ongeluk op A15

Update ‘Poliovirus aangetrof­fen in riool bij grote vaccinpro­du­cent’

2 september In het riool op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is begin augustus poliovirus aangetroffen. Het terrein huisvest onder andere een grote vaccinproducent die levend poliovirus gebruikt om vaccins te maken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt hoe het virus precies in het rioleringssysteem terecht is gekomen en of medewerkers van de drie instellingen zijn blootgesteld, zo bevestigt de dienst na een bericht in de Volkskrant.