Politie slaat oma Mia (90) uit Winterswijk in de handboeien en gooit haar de bak in

Judith legde contact met de politie, die mevrouw Hermans zaterdag op kwam halen en in de met ballonnen versierde politiecel zette. ,,We hebben de deur ook nog even dicht gedaan”, zegt Ellen Brockötter van de politie Winterswijk.



,,We hebben uitgelegd hoe een arrestatie in zijn werk gaat, en het afnemen van vingerafdrukken. Ook hebben we haar de handboeien even om gedaan. Daarna is ze voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.”



Na de broodmaaltijd is mevrouw Hermans heengezonden, zoals dat bij de politie heet. ,,Ze kreeg water en brood”, grinnikt Brockötter. ,,Maar ik vind droog brood hartstikke lekker. Dat eet ik thuis ook wel eens”, lacht Oma Mia.



Eenmaal thuis moet ze wel nog even bijkomen van de gebeurtenissen van die ochtend. ,,Het was heel leuk, ik had het nooit verwacht.”