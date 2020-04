Politie spreekt van ‘rustige Koningsdag’ (65 boetes), ook burgemeesters tevreden

De politie kijkt terug op een rustig verlopen Koningsdag. Agenten in heel Nederland deelden vandaag (tot 16.00 uur) aan 65 personen boetes uit. In totaal werden het afgelopen weekeinde en vandaag 719 boetes gegeven. Ook de 25 veiligheidsregio’s zijn tevreden over hoe de mensen zich vandaag gedroegen.

,,Koningsdag 2020 lijkt vooralsnog erg rustig te zijn verlopen’’, stelt de politie en dat terwijl sprake was van mooi weer voor de tijd van het jaar. In de nacht voorafgaand aan Koningsdag lag het aantal uitgeschreven boetes op 309. Op zaterdag waren dat er 345. Vandaag tot 16.00 uur schreven agenten 65 boetes uit. Daarvan waren er 48 aan mensen in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. Zij trokken er gezamenlijk op uit. Niet om Koningsdag te vieren, maar wegens een ander feest: Luilak.

Volgens de politie houden de meeste mensen zich vandaag goed aan de coronamaatregelen. Bij verkeerslichten ontstonden er soms opstoppingen van fietsers waardoor de anderhalve meter tussenruimte niet in acht werd genomen. Ook motorrijders hielden zich niet altijd aan die richtlijn als bijvoorbeeld gezamenlijk werd getankt of ergens werd gestopt, aldus de politie.

Jongeren hielden zich ook niet altijd aan de richtlijnen. Zo maakten agenten dit weekeind op een aantal plekken verspreid over het land een einde aan feestjes in woningen of tuinen. In de meeste gevallen gaven mensen direct gehoor aan de aanwijzingen van de politie. Eenheid Midden-Nederland meldde een aantal spuugincidenten.

Op populaire plaatsen waren extra maatregelen genomen om de toestroom van mensen te ontmoedigen. Zo gold voor de grachten in het centrum van Amsterdam een vaarverbod.

Veiligheidsregio’s tevreden

Ook de 25 veiligheidsregio zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. In de meeste gemeenten is de dag over het algemeen rustig verlopen. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen namens de veiligheidsregio’s gezegd. Mensen hebben op de meeste plekken goed afstand van elkaar gehouden. Op sommige plekken was het wel wat drukker. Maar volgens Bruls is dat ook wel logisch omdat mensen al zes weken binnen zitten.