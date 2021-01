Politie: ‘Sta demonstraties voorlopig niet meer toe’

Zondag liepen twee demonstraties in Amsterdam en Eindhoven enorm uit de hand. De rellen sloegen later over naar andere dorpen en steden. ,,Er waren ongetwijfeld mensen die oprecht wilden demonstreren. Maar wij zagen ook een grote groep die misbruik wilde maken van de gelegenheid. Zeker later op de avond waren er alleen nog groepen die heftig geweld tegen de politie gebruikten. Dat had niets meer te maken met demonstreren.”



De demonstraties in Amsterdam en Eindhoven waren overigens al door de burgemeesters verboden, maar de demonstranten kwamen toch. Volgens Woelders moet nu heel duidelijk worden gemaakt dat het nergens in het land kan. ,,Als je dat op voorhand helder hebt, dan kunnen wij daarop aan de voorkant beter anticiperen. Iedereen weet dan dat ze niet op massale bijeenkomsten mogen zijn. Dus wie toch afreist naar een plek, krijgt met de politie te maken. Daarmee kunnen we beter voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.”