Politie stopt illegale demonstratie tegen coronamaatregelen in park in Utrecht, 15 demonstranten aangehouden

LiveDe politie heeft zaterdagmiddag in park Oog in Al in Utrecht een einde gemaakt aan de illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen. De groep van ongeveer 200 demonstranten heeft het park verlaten. De politie hield 15 mensen aan.

Uit voorzorg bleef het Jaarbeursplein, de oorspronkelijk geplande plek voor de demonstratie, nog tot de vooravond afgesloten met hekken. Het merendeel van de demonstranten legde zich neer bij het bevel van de politie om de demonstratie af te breken en huiswaarts is gekeerd.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen werd door interim-burgemeester Peter den Oudsten al eerder deze week verboden. ,,Naar aanleiding van politie-informatie dat harde kern supporters van een groot aantal voetbalclubs er op uit zijn deze demonstratie te gebruiken om gezamenlijk een gewelddadige confrontatie met de politie en (met name) de Mobiele Eenheid aan te gaan.’’

Noodbevel

Vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Lucas Bolsius, kondigde zaterdagmiddag een noodbevel af, uit vrees voor ongeregeldheden. Waarnemend burgemeester Den Oudsten wees een groot zone in de stad aan als veiligheidsrisicogebied.

Om 15.45 uur maakte de organisatie van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, Nederland in Opstand, de definitieve demonstratielocatie bekend. Zij riepen alle demonstranten die zich incognito alvast in de stad hadden verzameld op om naar Park Oog in Al te gaan.

Volledig scherm Agenten verzamelen zich op het Jaarbeursplein. © Koen Laureij

Politiemacht

De grote politiemacht die al uren door de straten van de Utrechtse binnenstad in auto's, op paarden, fietsen en te voet tussen het winkelend publiek door patrouilleerde en mensen om hun identiteitsbewijs vroeg, maakte snel rechtsomkeert. Het werd een kat-en-muis spel tussen de demonstranten en de politie. Al gauw ontstond er een file richting het park. Politiebusjes stonden achter demonstrantenauto's in de file op de Lessinglaan.

Volledig scherm Organisator Koops overlegt met twee agenten van de Utrechtse politie. Zij kwamen hem vertellen dat de demonstranten hun biezen moesten pakken. © Foto Ruud Voest

Iets over 16.00 uur verzamelde een handjevol mensen zich middenin het park. Karrentrekker Tinus Knoops liep als één van de eersten lachend rond: ,,Natuurlijk zijn we niet naar het Jaarbeursplein gegaan, we zijn toch niet gek?’’ De politie omsingelde het gebied al snel. Onder toeziend oog van een groot aantal agenten hielden de demonstranten de Nederlandse vlag omhoog. Ze dansten op het nummer Ut-e-recht me stadsie en scandeerden: ,,Blauw, wit rood, Nederland in nood.”

De groep is naar eigen zeggen de 1,5 metersamenleving zat. Ze pleiten voor groepsimmuniteit. Met name de situatie van ouderen die vanwege de coronamaatregelen geen bezoek krijgen, is volgens de demonstranten ‘onmenselijk’. ,,We willen onze schoonmoeders en grootouders knuffelen zonder dat er meteen iemand een bon uitschrijft. We willen genieten van het geld dat we verdienen, we willen terug naar het oude normaal.’’

Bekijk beelden uit Wageningen:

‘Wij leven in een vrij land’

Een verbod om de demonstreren? Daar heeft een groepje Arnhemmers geen boodschap aan. ,,We leven in een vrij land, waar je op moet komen voor je idealen. Geluiden dat er relschoppers ons protest komen verstoren, daar trekken we ons niets van aan. Wij willen vreedzaam laten weten dat we het niet eens zijn met het lamleggen van onze maatschappij. De economie gaat kapot door alle maatregelen’’, zegt Anne (27).

Haar vriend Tijs vult aan: ,,Het is paniekvoetbal. Daar zijn we wel een beetje klaar mee onderhand. De politiemacht helpt hopelijk voorkomen dat het net zo gaat als in Den Haag (daar liep een demonstratie uit de hand, red). We hebben meer te melden dan spierballentaal.’’

Volledig scherm Een demonstrant met de Nederlandse vlag (ondersteboven) in park Oog in Al in Utrecht. © AD

200 demonstranten

De groep breidde zich gedurende het uur steeds verder uit. Dat bleek voor de agenten reden genoeg om in te grijpen. Zij sommeerden de organisatie om de demonstratie af te breken en het park binnen 10 minuten te verlaten. Koops neemt het woord. ,,Het is ons niet gegund tot 18.30 uur te blijven. Laten we ons verspreiden. Anders volgen er binnen tien minuten charges. We moeten voorkomen dat het tot een confrontatie met de politie komt,” aldus de organisator. ,,We staan hier omdat we onze vrijheid terug willen. En omdat de politie moet stoppen om geweld te gebruiken en verkeerde actievoerders oppakt. Ik mag één woord niet zeggen (Acab, All Cops are Bastards, red), want dan worden we gearresteerd. Maar we willen wel zeggen dat het belachelijk is dat ons recht om te demonstreren wordt afgenomen omdat er een dreiging is van een groep die kwaad wil. We zijn hier om vreedzaam te demonstreren, maar het is de vraag of dat gaat lukken.’’

Ondanks zijn geuite twijfels lukt dat goed. De groep loopt vreedzaam door de wijk Lombok. Op de Kanaalstraat werd de sfeer even grimmig, maar politie te paard wist escalatie te voorkomen. 15 demonstranten weigerden naar huis te gaan, aldus de politie. ,,Er zijn groepen in Utrecht die erop uit zijn de openbare orde te verstoren. Zij zijn meerdere keren aangesproken en gevraagd naar huis te gaan. Ze hebben dit geweigerd en daarom zijn er nu op diverse locatie 15 aanhoudingen verricht.”

Volledig scherm ME en politie patrouilleerden nu door de Utrechtse binnenstad. © Koen Laureij

Wageningen

De verwachte relschoppers bleven echter weg uit Utrecht. Volgens de demonstranten verzamelden zij zich in Wageningen. Daar werd vanmiddag inderdaad een grote groep relschoppers bij het 5 Meiplein weggestuurd. Dit leidde tot confrontaties met de mobiele eenheid. Tientallen mensen werden aangehouden. Het merendeel kwam uit Utrecht.

Het was de tweede keer in een paar weken tijd dat een demonstratie van Nederland in opstand in Utrecht werd verboden. Op zondag 21 juni wilde de organisatie ‘de vrijheid vieren’ op het Jaarbeursplein. De Utrechtse burgemeester - toen nog Jan van Zanen - verbood die samenkomst. Van Zanen voerde naast de vrees voor wanordelijkheden ook het niet kunnen handhaven van de 1,5-meterregel aan als reden van het verbod. Nederland in opstand hield zich aan dat verbod, maar plaatste wel bloemen en pamfletten bij het stadskantoor en andere gemeentelijke instellingen in Utrecht.

Volledig scherm De gemeente Utrecht heeft het Jaarbeursplein met witte hekken en beveiligers afgezet. © Koen Laureij