Politie stopt met Zwarte Piet tijdens interne sinterklaasviering

Vanaf 2020 is Zwarte Piet niet meer welkom op politiebureaus. Bij interne sinterklaasvieringen wordt de zwart geschminkte kindervriend in de ban gedaan. In Den Haag wordt het feest dit jaar al aangepast.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanuit de landelijke politie is afgesproken om na 2020 geen zwarte pieten meer bij de interne sinterklaasvieringen in te zetten. Reden daarvoor is de heftige maatschappelijke discussie die rond Sinterklaas wordt gevoerd. ,,Wij willen ook een sinterklaasfeest geven waar iedereen zich comfortabel bij voelt”, laat een woordvoerder van de politie weten. Want, zo blijkt, er zijn agenten die de vieringen de afgelopen jaren juist als pijnlijk hebben ervaren.

Dat betekent dat afscheid wordt genomen van de Zwarte Piet met het zwarte kroeshaar, oorbellen, rode lippen en het zwart geschminkte gezicht. Dat gebeurt geleidelijk, maar in 2020 is de traditionele piet in geen enkel politiebureau meer te vinden.

Meningen

De eenheid Den Haag heeft besloten om per direct afscheid te nemen van Zwarte Piet. Binnen het politiekorps is volgens de woordvoerder ‘wisselend’ gereageerd. De meningen binnen de gelederen liepen uiteen. ,,Het zijn net mensen. Iedereen vindt er het zijne van. Ook bij ons werden er vragen over gesteld en daarom is besloten om het op deze manier te doen.”

Of er voortaan roetveegpieten, bontgekleurde pieten of misschien wel een traliepiet op de politiebureaus zullen rondhuppelen is nog niet bekend. ,,Daar wordt nog naar gekeken.”