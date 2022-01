Politie stuurt sms-bom naar íedereen die in telefoon van omgebrachte Esmee (14) stond

Verdachte

Een team van zo’n 25 rechercheurs probeert het laatste etmaal dat Esmee leefde zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. De woordvoerder wil niet zeggen hoe ver men daarmee is gevorderd. In de eerste week na haar dood is de fiets van Esmee gevonden in Leiden-Noord, dat is kilometers van de plek waar zij is gevonden. De politie kreeg bijna 150 tips, heeft camerabeelden opgevraagd en bekeken en (meermaals) onderzoek gedaan in en rond het huis van de verdachte. Ook is er gezocht in de Nieuwe Rijn. Wat dat heeft opgeleverd willen OM en politie nu niet vertellen.