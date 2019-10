Politie verspreidt beelden verdachten bloedpriktruc

De politie meldde dat de vrouw via een vingerprik bloed afnam bij het slachtoffer en dat de man ondertussen op zoek ging naar waardevolle spullen en geld.



Het duo vertelde de man dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij daarvoor een pil zou moeten slikken. Hij moest wel 1 euro pinnen om de pillen te bestellen. Met een zogenaamd pinapparaat kopieerden de nepverplegers de pasgegevens van de man en namen ze 4000 euro op.



Bij dat pinautomaat zijn de man en vrouw op camera vastgelegd. De politie heeft enkele van de beelden vrijgegeven en roept mensen die het tweetal (her)kent of heeft gezien op zich te melden.