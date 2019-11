Politie verzuipt in aantal signaleringen van online kinderporno

In 2014 kreeg de politie 3000 meldingen over downloaden of uploaden van kinderporno. In 2018 waren er 30.000 meldingen over verdachte computer-adressen. De enorme toename is het gevolg van de verplichting voor Amerikaanse internetbedrijven als Google, Microsoft en Facebook om kinderpornografisch beeldmateriaal te melden.



De Amerikaanse instantie die de meldingen ontvangt, stuurt die door naar de politie in het land waar de afbeeldingen zijn gedownload of geupload. Nederland speelt dankzij de goede digitale infrastructuur wereldwijd een sleutelrol in de kinderporno. Van alle kinderpornolinks loopt 37 procent via Nederlandse servers. Wat betreft downloaden richt de politie in Nederland zich alleen nog op de allerernstigste gevallen, netwerken en recent misbruik.