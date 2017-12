Politie vindt 28 honden onder vreselijke omstandigheden in bestelbusje

Na meerdere meldingen over verwaarloosde honden in een busje is de dierenpolitie opzoek gegaan naar het voertuig. Dat werd gevonden in Noord-Holland-Noord. De dieren zijn toen uit hun benarde situatie bevrijd en zowel de bus als de honden zijn op last van de officier van justitie in beslag genomen. De eigenaresse van het busje is aangehouden. Er loopt een onderzoek naar de vrouw. Over de identiteit en het eventuele motief van de vrouw kan de politie op het moment niets zeggen.