Politie vindt ‘indrukwekkend dier’ langs A2 en zoekt naar eigenaar in Duitsland

De aanrijding vond plaats op de A2 in noordelijke richting net na oprit Born ter hoogte van NedCar en tankstation het Anker. Voor de politie was het een raadselachtige vondst. ,,Wij weten niet waar dit dier vandaan komt of thuis hoort’’, erkent de politie in een Facebookbericht. De politie komt dan ook ‘graag in contact met de eigenaar van dit indrukwekkende dier’.



Nader onderzoek toonde aan dat het ging om een zogeheten serval. Een dier dat volgens kenners niet geschikt is als huisdier, omdat het daarvoor te wild is en 's nachts bijvoorbeeld niet zindelijk te krijgen is. In een groot hok is het wel thuis te houden. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de serval nauw verwant is aan de Afrikaanse goudkat en de caracal, die in de volksmond ook wel woestijnlynx heet.



Het dier dat is gevonden langs de A2 is naar de Dierenbescherming gebracht. ,,Daar is duidelijk geworden dat het dier een Duitse chip heeft’’, beschrijven de agenten. ,,Middels deze chip wordt de eigenaar geprobeerd te achterhalen.’’