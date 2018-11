Politie vindt niets bij het graven naar vermiste Willeke Dost

Met een drone van de Landelijke Eenheid werden verder vanuit de lucht beelden gemaakt. De politie Drenthe meldde dat er ook een archeoloog aanwezig was ‘om specifieke zaken te beoordelen’. ,,Hij probeert indien nodig aan de hand van sporen uit het verleden de geschiedenis te reconstrueren/interpreteren. Ook een antropoloog stond stand-by. Hij bestudeert materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen. Mocht men stuitten op een bijzonderheid dan wordt vervolgens stapsgewijs en minutieus bekeken waar het om gaat. Bij iedere stap kijken experts nauwkeurig mee.”



In het centrum van het dorpje, iets verderop, waren diverse toeschouwers te vinden die de werkzaamheden op een afstandje volgden. Sommige van hen reisden vanmorgen, puur uit interesse voor de zaak, in alle vroegte naar de kleine Drentse plaats, vanuit plekken als Hardenberg en Hoogeveen. Van de werkzaamheden kregen ze weinig mee: het gebied werd volledig afgezet, alleen de pers mocht van dichterbij toekijken.



Hugo van Klaveren stond vanmorgen ook al vroeg in Koekange: ,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ De politieman liep toen al vooruit op een mogelijk onsuccesvolle afloop. ,,Als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’ Via Twitter liet de Politie Drenthe weten: ,,We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen.’’



De graafwerkzaamheden werden rond 15.00 uur afgerond. Daarna werd begonnen met het weer vullen van de grote gaten.