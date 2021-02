Politie vindt stoffelijk overschot in zoektocht naar vermiste Zeeuwse Ichelle (29)

Viruswaar­heid wraakt rechter na onenigheid over vonnis avondklok

16:31 Viruswaarheid heeft het gerechtshof in Den Haag gewraakt in het proces over de avondklok. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. Even daarvoor dreigde de voorzitter van het Gerechtshof de jurist uit de zaal te zetten. Willem Engel, het gezicht van Viruswaarheid, ondersteunde de wraking. ,,Ze hebben enorme haast. Dat duidt erop dat ze de uitspraak willen schorsen”, stelt Engel.