Politie vindt vuurwerk van zwaarste categorie in woning met jonge kinderen

2022 nu al in top 5 zonnigste jaren, ook komend weekend mooi herfstweer

Het is nog maar begin oktober, maar nu al heeft 2022 een plek in de top 5 zonnigste jaren. De zon heeft gemiddeld over het land al 1956 uur geschenen. Dat aantal gaat dit weekend nog wat verder oplopen, want met name zondag gaan we de zon volop zien.

7 oktober