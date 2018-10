Politie vindt weer mogelijke handgranaat in Amsterdam

video Anthony redt man uit brandende auto: ‘10 tellen later en het was gedaan’

24 oktober Dankzij hem leeft iemand nog. Dat besef dringt langzaam door bij Anthony van der Graaf. De 30-jarige loodgieter uit Odiliapeel haalde dinsdagnacht zonder nadenken een bewusteloze man uit een brandende auto. ,,Als we tien seconden later waren konden we niets meer voor hem betekenen.”