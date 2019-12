Politie voorkomt ernstig geweld in PI Arnhem, gevangenen stonden elkaar naar het leven

Met een gerichte actie in de gevangenis in Arnhem heeft de politie woensdag een ernstig conflict verijdeld waarbij gevangenen elkaar naar het leven stonden. Bij de ruzie waren meerdere gedetineerden betrokken, meldt de politie. Arrestaties zijn er niet verricht, maar sluit de politie in een later stadium niet uit.

De dreiging van een geweldsincident was zo groot dat onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk was, stelt politiewoordvoerder Eric Passchier. Naar alle waarschijnlijkheid ligt de bron van de politie-actie in zuid-west Nederland, want de politie-eenheid Zeeland/West-Brabant rukte met zo'n 150 agenten uit naar de penitentiaire inrichting Arnhem, beter bekend als de Blue Band bajes.

Quote Of gedetineer­den elkaar naar het leven stonden? Zo zou ik het nooit formuleren, maar daar komt het in hoofdlij­nen wel op neer Eric Passchier, politie ,,We hebben informatie gekregen van een mogelijk geweldsincident in de PI Arnhem. Of gedetineerden elkaar naar het leven stonden? Zo zou ik het nooit formuleren, maar daar komt het in hoofdlijnen wel op neer", zegt Passchier.

Veel meer kan hij niet zeggen over de aard van het incident. Ook over het aantal gedetineerden dat hierbij betrokken was wil Passchier niets zeggen.

Steekpartij

Nadat de veiligheid van de gedetineerden en bewaarders was zeker gesteld heeft de politie een grote actie naar wapens en drugs in de cellen van de PI gehouden. Over het resultaat doet de politie vooralsnog geen mededelingen. Ook of de betrokken gedetineerden zijn overgeplaatst hullen de directeur van de PI Arnhem en de Dienst Justitiële Inrichtingen, waar de Blue Band bajes onder valt, zich in stilzwijgen.