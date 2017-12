Politie: Vrijwel geen capaciteit voor onderzoek heroïnehandel

Vergismoorden, gijzelingen en het gebruik van zware wapens: de nieuwe generatie – veelal Turks-Nederlandse – heroïnehandelaren is roekelozer en meedogenlozer dan de vorige, stelt de politie in een intern rapport dat deze krant in handen heeft. Daarin waarschuwt de politie dat onderzoeken naar dit zware criminele milieu ondergesneeuwd raken. ,,Het zal steeds moeilijker worden een beeld te vormen van de heroïnehandel in Nederland”, staat in het rapport. ,,De informatie uit inlichtingen en opsporingsonderzoek was al beperkt, maar nu dreigt de situatie te ontstaan dat er helemaal geen opsporingsonderzoeken naar de heroïnehandel meer worden gedraaid."

Nederland belangrijk distributiepunt

Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid bevestigt dat de recherche het grootste deel van haar tijd steek in onderzoeken naar cocaïnehandel en synthetische drugs. ,,Daar ontvangen we ook de meeste informatie over. De capaciteit van de politie is schaars, dus we moeten scherpe keuzes maken. Maar als we belangrijke informatie krijgen over heroïnehandel, laten we die echt niet liggen."