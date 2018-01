Politie: we hebben opvang voor verdwaalde alpaca, stop met bellen

De politie is nog wel op zoek naar waar de kameelachtige thuishoort en heeft een oproep op Twitter en Facebook geplaatst. ,,We kregen een melding dat er een alpaca was gevonden in een rustige straat in het centrum van Haarlem'', legt politiewoordvoerder Menno Hartenberg uit. ,,Hij had een touw om zijn nek en stond vastgebonden aan een hek. Wie het dier daar heeft achtergelaten of van wie de alpaca is, dat is nog niet duidelijk.''



Na de berichtgeving, inclusief schattige foto's, werd de politie blijkbaar overspoeld door mensen die het diertje wel wilden opvangen. De politie deed woensdagavond een dringende oproep op Facebook: ,,Wij verzoeken u om géén 0900-8844 te bellen als u geïnteresseerd bent in het dier. Wij hopen hem te kunnen herenigen met zijn eigenaar, er wordt goed voor hem gezorgd en van herplaatsing is geen sprake."