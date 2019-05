Politie weet wie man uit Almere doodschoot in garage Amsterdam

live twitter LIVE | Eis: 6 jaar cel voor verdachten kluisjes­roof Oudenbosch

15:32 Tegen twee verdachten van de kluisjesroof in Oudenbosch, in maart vorig jaar, is vandaag zes jaar cel geëist. Het gaat om twee beveiligers die volgens het OPenbaar Ministerie (OM) schuldig zijn aan het ‘samen en in vereniging met anderen’ zetten van de kraak.