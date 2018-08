Het politiecomplex ‘Levende Have’ langs de A20 in Rotterdam heeft een dak met asbesthoudende golfplaten. Het weer heeft de dertig jaar oude golfplaten zodanig aangetast dat er asbestdeeltjes vrijkomen, constateert het rapport. In het 7800 vierkante meter grote complex werken 110 mensen. Daarnaast komen er politiemedewerkers uit het hele land om te trainen.



De aangetroffen asbestdeeltjes bevinden zich dichtbij het dak, zoals op balken en binten. Om blootstelling aan die vezels te voorkomen, adviseert het rapport om ‘gedeeltes op hoogte niet meer te betreden’ en ‘op korte termijn te laten saneren’.



Terwijl het rapport al ruim zes weken oud is, wist het personeel niets van die aanbevelingen. ,,En dat terwijl je bijna je hoofd stoot tegen het dak, wanneer je op je paard zit”, aldus een agent van de bereden politie. Hoewel geruchten over asbest in het pand al maanden de ronde doen, zegt de werkvloer nooit te zijn geïnformeerd door de leiding. Het werd pas bekend toen het asbestrapport gisteren per ongeluk elders in de politieorganisatie uitlekte.