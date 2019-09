Politie: witte bestelwagen was vluchtauto bij moord advocaat Wiersum

Op de videobeelden is te zien dat direct na het neerschieten van Wiersum een witte bestelauto, waarschijnlijk een Fiat Doblo, wegrijdt vanuit de omgeving van de plaats van de liquidatie. In Buitenveldert is de bestelwagen op beelden te zien. De recherche denkt dat er op dat moment twee personen in zitten.

De bestelauto is te zien als deze wegrijdt vanuit de omgeving van Imstenrade, de straat waar Wiersum woonde en vermoord werd. Op de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert is de bewuste auto wederom op beelden te zien. Vaak wordt een vluchtauto na een ernstig feit in brand gestoken om sporen te wissen. Tot nu toe is nog geen soortgelijke auto uitgebrand aangetroffen.

Volledig scherm Een condoleanceregister voor de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. © ANP

Meer informatie

Het rechercheteam dat sinds het doodschieten van Derk Wiersum onophoudelijk met het onderzoek bezig is, is op zoek naar meer informatie over de gebruikte vluchtauto en de twee inzittenden.

Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de strafzaak rond de meest gezochte crimineel van Nederland Ridouan Taghi.